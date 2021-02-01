قبل الموعد بفترة زمنية.. «لو عايز تحصل على المرتب الشهري مقدمًا قبل ميعاده في عدد من البنوك؟»

الشارقة - اميمة ياسر - يعد صرف المرتبات الشهرية هو الحدث الأبرز الذي ينتظره الموظفون والعاملون على مدار الشهر، أملاً في تلبية احتياجاتهم الشخصية من متطلبات الحياة، وسداد الفواتير الشهرية الخاصة بهم.

وفي كثير من الأحيان يحتاج العديد منهم إلى المرتب الخاص به قبل موعد صرفه بفترة زمنية، ما جعل عددًا من البنوك تقدم خدمة صرف الراتب مقدمًا، لمساعدة المواطنين على قضاء حوائهم حتى يحل موعد صرف المرتب ثم يتم تسديده للبنك.

واستعرض موقع «الوطن» إجراءات وشروط الحصول على خدمة صرف الراتب مقدما في عدد من البنوك، كالتالي:

بنك CIB

يقدم بنك CIB خدمة صرف الراتب مقدمًا لتجاوز حالات الطوارئ المفاجئة، وسداد الفواتير قبل موعد استحقاقها، بالإضافة إلى الاستعداد لأي فرص أو ظروف غير متوقعة، بالحصول على حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من الراتب الشهري بنظام السحب على المكشوف وضمان المرتب.

والتفاصيل كالتالي:

مميزات خدمة صرف الراتب مقدمًا

- يحصل العميل على حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من الراتب الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه.

- يستطيع العميل سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

- لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد.

- سعر عائد تنافسي يتراوح بين 18.5% حتى 23% ويحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

- يمكن سداد المبلغ من خلال أكثر من 198 فرعا و440 ماكينة إيداع نقدي.

المستندات المطلوبة لصرف الراتب مقدمًا

- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

- نموذج طلب الحصول على السحب على المكشوف بضمان الراتب.

بنك كريدي أجريكول

مميزات صرف الراتب مقدمًا

- سحب الراتب مقدمًا لـ50% من متوسط الراتب الشهري.

- يجب إتمام عملية تحويل المرتب في حساب كريدي أجريكول لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل.

- تصل قيمة الفائدة شهريًا 2%، والمصاريف السنوية من 100 حتى 150 جنيهًا.

- يتم تسوية الرصيد مباشرة من مرتب الشهر التالي.

- يمكن سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي، في أي وقت بالشهر.

المستندات المطلوبة

- بطاقة رقم قومي تكون سارية.

- صورة ضوئية من جواز السفر إذا كان العميل من الأجانب.

بنك مصر

مميزات صرف الراتب مقدمًا

- تصل أعلى قيمة تسهيل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20.000 جنيه وحد أدنى 500 جنيه.

- يمكن سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال ذات الشهر.

- سعر العائد يصل لـ1%.

- المصاريف الإدارية 50 جنيهًا سنويًا.

- يتم سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.

- الحد الأدنى للمرتب 1000 جنيه للقطاع العام و1500 جنيه للقطاع الخاص.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة رقم قومي تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- مفردات مرتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهران على الأكثر.

- طلب الحصول على التسهيل.