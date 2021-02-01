شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتامين: 107.8 مليار جنيه استثمارات شركات التأمين بنهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد المصرى للتامين أن تجربة مصر في الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا تجربة فريدة، بالرغم من الظروف الاسثنائية التي مرت بها مصر خلال عام 2020، فقد استطاع نشاط التأمين أن يحافظ على مستوى أدائه، بل تحسنت بعض مؤشراته مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع إجمالى الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 35.2 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي، وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية ان استثمارات شركات التأمين بلغت في نهاية العام المالي 2020 ليصل إلى 107.8 مليار جنيه مقارنة ب 102 مليار جنيه في العام الماضي بنسبة زيادة 5.7% .

وقد أصبح العالم الآن أكثر تفاؤلاً حيث يتم إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم . ومع ذلك ، فمازال هناك قدر من القلق بشأن المخاطر التي تشكلها متغيرات كوفيد الجديدة على التعافي بعد الجائحة، و يعتمد الأمر الآن على نتيجة هذا السباق بين الفيروس المتحول واللقاحات لإنهاء الوباء، وعلى قدرة السياسات على تقديم دعم فعال حتى يحدث ذلك.

و إذا كانت هناك نقطة "مضيئة" على المدى الطويل ، فهي أنه من المتوقع أن يكون لكوفيد-19 تأثير على زيادة الوعي بقيمة الحماية التأمينية من المخاطر ، لا سيما فيما يتعلق بالوفيات واحتياجات الرعاية الصحية. ودعماً لهذه الرؤية المتفائلة ، أشار استطلاع Swiss Re الذي أجري بعد تفشي الفيروس إلى زيادة اتجاه المستهلكين نحو الحصول على الحماية التأمينية ذات الصلة، وهذا من شأنه أن يساعد الأسر على التغلب على ضعفها المالي في مواجهة الصدمات التي ستحدث حتماً مرة أخرى في المستقبل.