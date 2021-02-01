شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 1-2- 2021.. ارتفاع صادرات مصر من النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 1-2- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان الدكتور محمد معيد وزير المالية استهداف الوزارة رفع كفاءة الإدارة الضريبية ومحاربة الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخري وهي كالتالي:

وزير المالية: نستهدف رفع كفاءة الإدارة الضريبية ومحاربة الاقتصاد غير الرسمى.. صور

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة قبل تفشى جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الحفاظ على مسارات العجز الكلى والدين دون انحراف أو تدهور، والمساهمة فى برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلى الشامل والذى يتضمن كافة قطاعات الدولة.

213 مليون دولار صادرات الرخام والجرانيت فى 2020 وليبيا والصين فى مقدمة الدول

شهدت صادرات مصر من الرخام والجرانيت تراجعا طفيفا فى عام 2020 خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر لتسجل 213 مليون دولار بتراجع نحو 7% مقارنة بالعام السابق عليه 2019، إلا أن قطاع الرخام والجرانيت استطاع رغم أزمة كورونا.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بأولى جلسات شهر فبراير

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.976 مليار جنيه.

748 مليون دولار قيمة صادرات مصر من "النحاس والألومنيوم" فى 2020

شهدت صادرات مصر من "الألومنيوم والنحاس" نموا بنسبة 5.3% خلال العام الماضي، لتسجل 748 مليون دولار في مقابل 710 ملايين دولار خلال 2019.

سعر الحديد اليوم.. من 13500إلى 13650 جنيها للطن من المصنع

أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الحديد والأسمنت وجميع خامات البناء تشهد استقرارا اليوم الاثنين 1-2-2021.

وزير البترول: الحفاظ على السلامة جزء أصيل من صناعة القرار بكل المشروعات

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فعاليات الندوة الافتراضية التي عقدت صباح اليوم عبر الفيديوكونفرانس بعنوان "تحديث إدارة سلامة العمليات بقطاع البترول.. الرؤية والواقع " ونظمتها اللجنة المصرية العليا لإدارة سلامة العمليات بالقطاع ( PSM ) بالتعاون مع شركة ميثانكس مصر.

"الغرف السياحية" تدرب العاملين بالقطاع على مبادئ "فنون الطهى"

أعلنت هبة بكرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس لجنة التدريب، عن البدء فى تنفيذ برنامج مبادئ فنون الطهى من خلال مركز التدريب التابع للاتحاد بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر.