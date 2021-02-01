شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تشكل لجنة بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية لحل النزاعات الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة للضرائب بين الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، ووزارة المالية، لحل أى نزاعات ضريبية لأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن حصيلة العملات الأجنبية سواء إيرادا أو مصروفا .

ووجه الاتحاد ، خطابا للغرف السياحية طالبهم فيه بضرورة إفادة الاتحاد بأى نزاعات ضريبية، على أن يتضمن شكل البيان اسم المنشأة والكيان القانونى ورقم التسجيل الضريبى للمنشاة والمأمورية التابع لها المنشأة ، وسنوات النزاع وملخص النزاع وموقف الملف الضريبى .

كشفت بيانات ميزان المدفوعات، الصادرة أمس الأحد ، عن البنك المركزي المصري، تراجع إيرادات السياحة بنحو 304 مليار دولار لتقتصر على 801 مليون دولار فقط خلال الربع الأول من العام المالى الجاري 2020/2021 الفترة "يوليو/سبتمبر 2020 "، مقابل 402 مليار دولار عن الربع المناظر" يوليو/سبتمبر 2019 ".