شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 جولة فى أحد مراكز تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي، للتعرف على مراحل التحويل، والتأكد من عوامل الأمان الخاصة بأسطوانة الغاز الطبيعي، بحضور المهندس أحمد أبو العز المسؤول عن التسويق، والمهندس حسن بوادي رئيس إدارة التحويل، وذلك بدءا من مرحلة الفحص وحتى التركيب.

وقال المهندس حسن بوادي، إن عملية التحويل تبدأ بفحص سيارة العميل أولا، وأثناء الفحص يتم الوقوف على الحالة الفنية للمحرك والتي لابد أن تتعدى نسبة 70%، والتعرف على موقف الأعطال الخاصة بالسيارة، وفى حالة وجود أعطال تعوق عملية التحويل يتم توجيه العميل إلى المركز المخصص لحل الأعطال ومتابعة التنفيذ.

يذكر أن وزارة البترول تسعي جاهده في التوسع نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج " غاز بنزين"، حيث تم خلال عام 2020 تحويل حوالى 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 6ر335 ألف سيارة، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021 وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.