انخفاض إنتاج كازاخستان النفطى 2% فى يناير

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدران مطلعان بالقطاع وحسابات لرويترز اليوم الاثنين أن قازاختستان قلصت إنتاج النفط اثنين بالمئة في يناير من ديسمبربسبب انقطاعات للكهرباء، مما حسن امتثالها لاتفاق أوبك+ للإنتاج.

وقلصت كازاخستان الإنتاج في 11 يناير 200 ألف برميل يوميا بعد أن تسبب انخفاض درجات الحرارة في انقطاع الكهرباء وأدى إلى تعطل في النقل على بعض المسارات.

وبحسب حسابات رويترز المستندة إلى بيانات الإنتاج، تراجع إنتاج كازاخستان باستثناء المكثفات إلى 1.384 مليون برميل يوميا في يناير من 1.414 مليون برميل يوميا في ديسمبر .

ولم ترد وزارة الطاقة في كازاخستان على طلب للتعقيب.

وكانت كازاخستان تخطط لزيادة إنتاجها باستثناء مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف، إلى 1.417 مليون برميل يوميا في يناير وأن يرتفع أكثر إلى 1.427 مليون برميل يوميا في فبراير وإلى 1.437 مليون برميل يوميا في مارس في ظل قرار أوبك+ بتخفيف تخفيضات الإنتاج.

ووفقا للمصادر، انخفض إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز إلى 7.008 مليون طن (1.650 مليون برميل يوميا) في يناير من 7.114 مليون طن (1.675 مليون برميل يوميا في ديسمبر).