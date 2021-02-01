شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج فى أولى جلسات فبراير.. والأسواق الإماراتية تربح 7.9 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.62% خاسراً 54.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8648.43 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط انخفاض 11 قطاعاً، وهبط سوق مسقط (30)، بنسبة 0.080% خاسراً 3.027 نقطة ليغلق عند مستوى 3650.193 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.59% رابحاً 42.34 نقطة ليغلق عند مستوى 2696.40 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 360.90 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد تراجعه خلال الجلستين الماضيتين، بنسبة 0.74% رابحاً 41.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5634.762 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 793.486 مليار درهم، وربحت الأسواق الإماراتية 7.9 مليار درهم.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، بنسبة 0.62% خاسراً 54.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8648.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحاً 94.90 نقطة ليغلق عند مستوى 25234.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 218.6 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

هبط 21 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.93%، أعقبه قطاعي النقل والمرافق العامة بنسبة 1.71%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.25%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.20%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.47%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.38%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.30%.

وقفز 39 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.90%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 4.47%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 3.74%، فيما تراجع 150 سهماً على رأسها سهم "الفخارية" بنسبة 4.42%، ثم سهم "العمران" بنسبة 3.65%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 3.44%، فيما تصدر سهم "أبومعطي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 877.9 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، بنسبة 1.59% رابحاً 42.34 نقطة ليغلق عند مستوى 2696.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 114.1 مليون سهم محققة ما قيمته 182.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2794 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.44%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.04%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%.

وقفز 25 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.84%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.59%، وتراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 4.90%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.4 مليون ورقة بقيمة 59.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.48%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر نوفمبر، بعد تراجعه خلال الجلستين الماضيتين، بنسبة 0.74% رابحاً 41.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5634.762 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 793.486 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 144.4 مليون سهم، بقيمة 520.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 3897 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.39%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 3.11%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.24%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.06%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.35%.

وارتفع 24 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 8.57%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 8.43%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 5.32%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين" بنسبة 4.95%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والصناعات الوطنية" بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 114.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.68%.





بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.26% رابحاً 3.76 نقطة ليغلق عند مستوى 1466.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 797.8 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 15.92% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.08%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.83% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.34%، وصعد سهم سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.22%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 6.17% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 3.92%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.93%، وهبط سهما المصرف الخليجي التجاري وشركة الإثمار القابضة بنسبة 7.14%، 2.82%، على التوالي.





بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% خاسراً 21.08 نقطة ليغلق عند مستوى 5758.95 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% خاسراً 14.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6293.41 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.74% خاسراً 35.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4706.25 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.29% خاسراً 14.34 ليغلق عند مستوى 4863.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 397.1 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.5 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعاً على رأسها قطاع التأمين بنسبة 7.24%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.02%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.84%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا والمنافع بنسبة 7.89%، 0.37%، على التوالي.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.080% خاسراً 3.027 نقطة ليغلق عند مستوى 3650.193 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.8 مليون سهم بقيمة 583.8 ألف ريال عبر تنفيذ 317 صفقة لعدد 37 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 6%، ثم سهم " البنك الوطني العماني" بنسبة 2.99%، ثم سهم "المها للسيراميك" بنسبة 2.01%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 5.10%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 3.61%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.33%، فيما تصدر سهم "المدينة تكافل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 135.4 ألف ريال عماني.