شكرا لقرائتكم خبر عن تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للتراجع بختام جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، بنسبة 0.62% خاسراً 54.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8648.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحاً 94.90 نقطة ليغلق عند مستوى 25234.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 218.6 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

هبط 21 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.93%، أعقبه قطاعي النقل والمرافق العامة بنسبة 1.71%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.25%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.20%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.47%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.38%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.30%.

وقفز 39 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.90%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 4.47%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 3.74%، فيما تراجع 150 سهماً على رأسها سهم "الفخارية" بنسبة 4.42%، ثم سهم "العمران" بنسبة 3.65%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 3.44%، فيما تصدر سهم "أبومعطي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 877.9 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، التوقف المجدول لأحد مشاريعها التابعة (شركة الجبيل شيفرون فيليبس) لأعمال الصيانة المجدولة، وتجديد المواد المحفزة، اعتباراً من اليوم الاثنين، وتمتد لمدة 41 يوماً، مع استمرار عمل باقي مشاريع الشركة، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التوقف على النتائج المالية للربع الأول من العام 2021م، ويصعب تقدير الأثر المالي لهذا التوقف بسبب التغير المستمر في أسعار المنتجات النهائية.

في السياق ذاته أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، القيام بإيقاف مجدول لكل من مصنع البوليمرات التابع للشركة العالمية للبوليمرات، ومصنع إيثيل الأسيتات التابع لشركة سبكيم للكيماويات (شركات تابعة لسبكيم) وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة، وسوف تسهم أعمال الصيانة في رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

في سياق آخر أعلنت شركة الاتصالات السعودية -اس تي سي- فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته الثامنة والتي سوف تبدأ أعمالها من تاريخ 28 إبريل المقبل، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 27 إبريل عام 2024، علماً بأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساسي وسياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، ومكافآتهم، ومكافآت الإدارة التنفيذية والمعتمدة من الجمعية العامة.