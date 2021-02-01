شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» شريك استثماري في «علي إكسبريس روسيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «مبادلة للاستثمار»، الاثنين، إنها قامت باكتمال استثمارها المشترك في شركة «علي اكسبرس روسيا»، وذلك بالتضامن مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وعدد من صناديق الاستثمار السيادي الأخرى في الشرق الأوسط، حيث استحوذ الاستثمار المشترك على 7.85% من مجموعة علي بابا.

وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي، قال الجمعة، إنه استكمل استثماراً مشتركاً لشراء 7.85% من علي إكسبريس روسيا، بجانب «مبادلة للاستثمار»، وصناديق ثروة سيادية أخرى. وعلي إكسبريس روسيا مشروع تجارة إلكترونية بين عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا وشركاء روس. وقال الصندوق في بيان إن الاستحواذ على الأسهم استكمل في 28 يناير/ كانون الثاني.