شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعلن إجراءات وقائية جديدة وتشدد المخالفات في حالات تعمُّد الإخلال بها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي مجموعة جديدة من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن زيادة المخالفات وراء الإجراءات الجديدة.

وتتمثل أبرز الإجراءات بخفض جمهور دور السينما والفعاليات الترفيهية والرياضية في الأماكن المغلقة بنسبة 50%.

وخفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70%، وعدم تجاوز الحجوزات الجديدة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من طاقتها الكلية، وخفض أعداد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية إلى 70% من طاقتها الكلية، وإلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها بموعد أقصاه 1 صباحا.

وأكدت أنه سيتم تشديد المخالفات في حالات تعمُّد الإخلال بالإجراءات الوقائية أو تجاهلها، داعية الجمهور للإبلاغ عن مخالفات الأشخاص والمنشآت عبر الخط الساخن: 901، وخدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة.