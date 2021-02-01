الاقتصاد

دبي تعلن إجراءات وقائية جديدة وتشدد المخالفات في حالات تعمُّد الإخلال بها

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي مجموعة جديدة من الإجراءات الوقائية لمواجهة ، مؤكدة أن زيادة المخالفات وراء الإجراءات الجديدة.
وتتمثل أبرز الإجراءات بخفض جمهور دور السينما والفعاليات الترفيهية والرياضية في الأماكن المغلقة بنسبة 50%.
وخفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70%، وعدم تجاوز الحجوزات الجديدة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من طاقتها الكلية، وخفض أعداد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية إلى 70% من طاقتها الكلية، وإلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها بموعد أقصاه 1 صباحا.
وأكدت أنه سيتم تشديد المخالفات في حالات تعمُّد الإخلال بالإجراءات الوقائية أو تجاهلها، داعية الجمهور للإبلاغ عن مخالفات الأشخاص والمنشآت عبر الخط الساخن: 901، وخدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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