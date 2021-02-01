شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بالهول يشيد بإنجازات الرجبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أشاد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالإنجازات التي حققتها رياضة الرجبي بقيادة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس الاتحاد، وفريق عمله المتميز، معرباً عن اعتزازه بالعمل المنظم الذي ينتهجه الاتحاد، مؤكداً دعمه للخطط الطموحة والجهود المقدرة التي يبذلها الاتحاد في تحقيق الرؤى والأهداف الرامية لنشر وتوسيع ممارسة اللعبة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم لرئيس «الهيئة»، بحضور قيس الظالعي، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، وخالد آل حسين من «الهيئة»، وجرى خلال اللقاء استعراض الخطط المستقبلية للاتحاد ومشروعاته، وأهدى رئيس اتحاد الرجبي إلى رئيس «الهيئة» في نهاية اللقاء قميص المنتخب الوطني للرجبي بالرقم «1»؛ تقديراً وامتناناً.