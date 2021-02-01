مركز أبوظبي يوظف الخلايا الجذعية لعلاج أمراض العظام

أبوظبي: رانيا الغزاوي

نجح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في توظيف الخلايا الجذعية لعلاج أمراض العظام والمفاصل، حيث يقدم العلاج حاليا لمرضى التهاب المفاصل المزمن، والذين خضعوا لجراحة تعالج الإصابات الرياضية، ومرضى كسور العظام، ويعد كبار السن هم الأكثر استفادة من هذا البرنامج العلاجي.

وأوضح الدكتور بيردانيلو سانا استشاري طب العظام في المركز أن العلاج بالخلايا الجذعية يوفر على المرضى دخولهم في عمليات جراحية معقدة قد تزداد صعوبتها في ظل وجود أمراض مزمنة مصاحبة، كما تساهم في تسريع التئام الأنسجة التالفة وسرعة الشفاء، مشيراً إلى أن العلاج بالخلايا الجذعية للمفاصل والعظام يعتبر أسلوبا طبياً حديثاً عالمياً يخفف معاناة المرضى، ويعد طب العظام من المجالات التي تستخدم بشكل متزايد تطبيقات العلاج بالخلايا الجذعية لعلاج الحالات الناتجة عن شيخوخة الخلايا أو الإصابات الشديدة والصعبة، ويمكن ان تستخدم بصور متعددة ، حيث تتوفر مصادر مختلفة للحصول على الخلايا الجذعية كنخاع العظم أو الحبل السري أو الدهون بعد تحفيزها، فيما يساهم العلاج بالخلايا في تعزيز وظيفة الأنسجة الغضروفية، وعودتها إلى طبيعتها قبل الإصابة أو تقدم العمر.

وأضاف: "هناك الكثير من أمراض العظام التي يمكن علاجها من خلايا المنشأ أو الخلايا الجذعية عبر حقن المفصل داخل التجويف أو المكان المتضرر بها ، وتوجد طرق علاجية متنوعة يمكن أخذها من الخلايا الجذعية نفسها مثل العلاج بالصفائح الغنية بالبلازما حيث يهدف هذا العلاج لإدخال مزيج مركب من الصفائح الدموية وعوامل النمو خلال فترة العلاج لدعم نشاط الخلايا الطبيعي وتسريع عملية شفاء المريض، و تقوم الخلايا الجذعية عبر الطب التجديدي أو الترميمي بعلاج المفاصل وخشونتها وتخفيف آلامها، وترميم الغضاريف والأنسجة التي تظهر مع تقدم العمر ويتضرر بعضها بفعل الشيخوخة، كما تعد بديلاً جيداً لتركيب المفصل الصناعي".

وأوضح الدكتور بيردانيلو سانا أن علاج الخلايا في المركز يعتمد على حالة كل مريض وبحسب المشكلة الصحية الموجوده لديه، حيث يتم وضع خطة علاج فردية بحسب كل حالة للتركيز على المنطقة المتضررة من العظام، ويقدم المركز علاج خشونة المفاصل والركبة والكتف وترميم الغضاريف وتجديد التالف من الخلايا، مشيراً إلى أن الحالات خفيفة أو متوسطة تستفيد بشكل اكبر من العلاج بالخلايا الجذعية مقارنة بالحالات المتقدمة، كما يتم علاج إصابات الملاعب كالتواءات الرباط الصليبي، والالتهابات المزمنة التي تحدث بسبب الروماتيزم والروماتويد، وغضاريف العمود الفقري، كما تساعد في علاج الكسور العظام.