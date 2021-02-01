شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. قصة حريق هائل مستمر منذ حوالي 3 أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة – محمد الدسوقي

لا تزال فرق الدفاع المدني في مصر، تراقب حريقاً اندلع مساء الجمعة الماضية، في محاولة لمنع حدوث كارثة مع عدم قدرتهم على التدخل لإطفائه خوفاً من انهيار المبنى الضخم وإحداث خسائر كبيرة، خصوصاً في ظل تواجده بالقرب من طريق رئيسي ووسط حي سكني.

واشتعلت النيران في عقار سكني في محافظة الجيزة بمصر، الجمعة، يضم المبنى مصنعاً للأحذية، إضافة إلى كان «مخزن» على مساحة ألف متر يضم مواد قابلة للاشتعال، ما ساهم في استمرار النيران لفترة طويلة. ويضم البرج 108 وحدات سكنية، 15 منها مأهولة بالسكان، تم إخلاؤها من قاطنيها حرصاً على سلامتهم.

وأوضحت «هيئة الدفاع المدني» المصرية أنها «توقفت عن محاولات الإطفاء، خوفاً من حدوث انهيار مفاجئ للمبنى بسبب تأثير النيران في الأعمدة الخرسانية».

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السلطات المحلية أن «رجال المرور أغلقوا الطريق الدائري في اتجاه المريوطية (طريق رئيسي للربط بين العاصمة المصرية ومحافظات أخرى مجاورة)، بالإضافة إلى إجراء تحويلة مرورية للسيارات حرصاً على سلامة قائدي المركبات، وإخلاء الوحدات السكنية المجاورة للحريق».

وأضافت أن لجنة هندسية شكلت للبت في تدخل رجال الحماية المدنية لإطفاء الحريق، أكدت أن التدخل قد يسبب انهياراً عنيفاً للمبنى الضخم، ما قد يؤثر في البنى التحتية والمساكن المجاورة.