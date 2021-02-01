شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الدولار يدفع النحاس نحو التراجع قليلاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو طفيف وسط ارتفاع الدولار امام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي يضغط بدوره على المعادن والسلع.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم لمواجهة واحتواء فيروس كورونا مع ضخ المزيد من جرعات لقاحات واعدة للوقاية من الفيروس.



وكانت شركة "موديرنا" قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعمل على تطوير لقاح ثان للوقاية من سلالات كورونا الجديدة.



وسادت المخاوف في الأسواق العالمية مجددا مع استمرار تفاقم جائحة كورونا فضلا عن ظهور أنباء في وكالات إعلامية تتحدث عن ظهور فيروس جديد.



وكشفت صحيفة الجارديان عن ظهور فيروس يسمى "نيباه" في الصين يتميز بكونه سريع التفشي وينجم عنه وفيات كثيرة.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.9 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 3.54 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.58 دولار وأقل سعر عند 3.52 دولار.