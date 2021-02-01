شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بأكثر من المتوقع لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات مؤشر نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انخفاضا بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، وذلك بفعل القلق في الأسواق من تفاقم أزمة "كورونا".



وكشفت بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" بأن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي انخفض إلى 58.7 نقطة في يناير/كانون الثاني بينما توقع محللون انخفاضا إلى 60 نقطة من 60.7 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.