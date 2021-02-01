شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في أولى جلسات فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين (أولى جلسات فبراير/شباط) مع هدوء القلق بشأن المضاربات في وول ستريت على سهم "جيم ستوب".



وسوف تصدر بعد قليل قراءة مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للوقوف على حالة القطاع الصناعي في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.



وتتدفق أيضا نتائج أعمال الشركات حيث من المنتظر في الأيام القليلة المقبلة صدور نتائج أعمال "تويتر" و"جوجل" و"أمازون دوت كوم" وغيرها من الشركات الكبرى.



كانت "آبل" و"مايكروسوفت" و"فيسبوك" و"تسلا" قد أعلنت جميعها عن نتائج الأعمال الفصلية عن الربع السنوي الرابع من عام 2020 في الأسبوع الماضي، وسجل بعضها إيرادات وأرباح قوية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 130 نقطة) إلى 30110 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 13167 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 3735 نقطة.