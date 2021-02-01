شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط مرتفعة وخام برنت بصدد تحقيق أول مكسب فى 4 أيام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين ليواصل الخام الأمريكي مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،وخام برنت بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، استنادا على آمال تعافي الطلب العالمي على الوقود ،ويطغي ذلك على تأثير استمرار ارتفاع أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 52.79$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.17$، وسجل أدنى مستوي عند 51.66$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.5% إلى مستوي 55.84$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 55.02$ ، وسجل أدنى مستوي عند 54.63$.

عند تسوية الجمعة ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، فى المقابل انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6 % ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات شهر كانون الثاني/يناير المنصرم ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 7.5% ، فى ثالث مكسب شهري على التوالي ، بعد اتفاق تحالف أوبك بلس على زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل فقط على خلاف الزيادة المقررة بنحو 2 مليون برميل بداية من مطلع العام الجاري ، بالتزامن مع تعهد السعودية بإجراء خفض طوعي فى إنتاجها النفطي.

دعم تلك المكاسب أيضا ارتفاع الطلب الأسيوي ، والذي يعتبر مستقبل الطلب فى أسواق الطاقة ،حيث تعد أسيا أكبر قارة مستهلكة للوقود فى العالم ،وتعتمد الدول الأسيوية الكبرى على الاستيراد من الخارج فى ظل ضعف مستويات الإنتاج بها.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع استنادا على آمال تعافي الطلب العالمي على الوقود ، مع إثبات نجاح المزيد من لقاحات فيروس كورونا فى التجارب ، بالتزامن مع تراجع العدوى فى بعض المناطق.

ويقول خبراء الطاقة إنه من المرجح بشدة ارتفاع الطلب على النفط والوقود مع تلقيح المزيد من سكان العالم ضد فيروس كوفيد-19.

ويدعم الأسعار أيضا بدء السعودية فى تنفيذ تعهدها السابق بخفض الإنتاج طوعية بنحو مليون برميل يوميا خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس ، حيث من المتوقع أن يعمل هذا الخفض على تحقيق المزيد من الاستقرار فى السوق.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 6 منصات ، فى عاشر زيادة أسبوعية على التوالي.

ليرتفع إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 295 منصة ،و الذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى الأول من أيار/مايو 2020.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13.1 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس 2020 ،قبل إن يستقر مؤخرا حول 10.9 مليون برميل يوميا بسبب جائحة كورونا ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.