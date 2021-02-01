الفضة ترتفع إلى ذروة 8 سنوات مع استمرار فورة مشتريات من المستثمرين الأفراد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - واصلت أسعار الفضة ارتفاعها الحاد للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين، لتصعد بما يصل إلى 11.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في حوالي ثماني سنوات بعد إقبال كبير من المستثمرين الأفراد على المعدن في فورة أطلق شرارتها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 8.8 بالمئة إلى 29.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1305 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ فبراير شباط 2013 عند 30.03 دولار.

وسجلت الفضة مكاسب بحوالي 19 بالمئة منذ يوم الخميس، حين بدأ تداول منشورات على موقع ريديت تدعو المستثمرين الأفراد إلى شراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات المتداولة لها المدعومين بقضبان بالفضة الحاضرة في عمليات على غرار ما حدث في أسهم جيم ستوب.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "من الصعب القطع بمدى استمرار ذلك. الأمر برمته متعلق بالزخم.. إذا انساقت سوق العقود الآجلة هي الأخرى خلف هذه المسيرة، فقد تزيد النار اشتعالا، لذا سيكون الفتح في بورصة نيويورك مثيرا للغاية".

وقال المحلل في كومرتس بنك أويجن فاينبرج في مذكرة إنه في الأجل المتوسط، أي ارتفاع مفرط للسعر سيضر الفضة، إذ يمكن أن يبدد الطلب في السوق الحاضرة.

وأضاف "لكن على الجانب الآخر، سينتج عن ذلك تعزز اعتبار الفضة معدنا للاستثمار".

وتظهر بيانات من صندوق آي.شيرز سيلفر ترست للمؤشرات المتداولة يوم الجمعة أنه جرى تكوين 37 مليون سهم في يوم واحد، كل سهم يمثل أوقية من الفضة.

وقفز الذهب 0.9 بالمئة إلى 1862.91 دولار للأوقية، في حين ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة لتسجل 1865.40 دولار.

وزاد البلاتين 4.2 بالمئة إلى 1117.45 دولار وارتفع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 2275.98 دولار.