شكرا لقرائتكم خبر عن «الجرافات» تناقش إجراءات الاستحواذ على «الإنشاءات البترولية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجتمع مجلس شركة «الجرافات البحرية الوطنية» الأربعاء 3 فبراير الجاري، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة في ديسمبر الماضي، والمتضمنة الموافقة على الاستحواذ على جميع أسهم شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية».

وأشارت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أنه سيتم خلال الاجتماع، النظر في الموافقة على عقد بخصوص نشاطات للشركة.

يذكر أن استحواذ «الجرافات البحرية الوطنية» على شركة «الإنشاءات البترولية»، سيتم لقاء إصدارها سندات إلزامية التحوّل إلى أسهم لمساهمي شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، والموافقة على تحويل السندات إلى أسهم في الشركة، وزيادة رأس المال بمقدار 575 مليون درهم، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة على النحو الذي قررته الجمعية العمومية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة، وكل من يفوضه رئيس المجلس بذلك، بتوقيع جميع ما يلزم من اتفاقيات ووثائق لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.