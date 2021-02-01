شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الفجيرة» تدرس الانسحاب من بورصة الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» أن مجلس إدارتها سيناقش مقترح الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، خلال اجتماعه يوم الخميس 11 فبراير الجاري.

وأشارت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن المجلس سيناقش مقترح الانسحاب الاختياري من البورصة، وذلك بسبب تدني السعر والتداول على أسهم الشركة، وزيادة كلفة الاشتراك السنوي ببورصة الكويت.

وأضافت أن الانسحاب من بورصة الكويت يأتي أيضاً مع التعارض بين اللوائح والقوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية في دولة الكويت مع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية في دولة الإمارات (دولة المنشأ).