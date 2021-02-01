شكرا لقرائتكم خبر عن أداء إيجابي للأسهم في أولى جلسات فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استهلت الأسهم المحلية أولى جلسات فبراير/شباط الجاري، على مكاسب بقيادة 49 شركة أغلقت أسهمها في المنطقة الخضراء، معززة بسيولة تجاوزت 700 مليون درهم، وبشراء مؤسساتي بـ64 مليون درهم كمحصلة شراء.

وكان الداعم الأكبر لهذه الانطلاقة القوية، كافة الأسهم القيادية في العقار والبنوك والاتصالات، والتي على إثرها ارتفع مؤشر سوق دبي 1.59%، بينما صعد سوق أبوظبي 0.74%.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 703 ملايين درهم منها 182.2 مليون درهم في سوق دبي و520.8 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 258.5 مليون سهم توزعت بواقع 114.12 مليون سهم في دبي و144.4 مليون سهم في أبوظبي، وتراجعت أسعار أسهم 15 شركة، بينما جاء ذلك من خلال تنفيذ 6691 صفقة.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.59% إلى مستوى 2696.4 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل والخدمات والسلع والتأمين والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 3% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 3.48% و«إعمار للتطوير» 3.46% و«إعمار مولز» 3.39% و«الاتحاد العقارية» 1.07% و«ديار» 1.37% و«داماك» 1.49%.

وزاد قطاع البنوك 0.74% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.21% و«الإمارات دبي الوطني» 0.43%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.3% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.23% و«دبي المالي» 1.63% و«شعاع كابيتال» 0.42%.

وصعد قطاع النقل 1.78% بعد صعود «العربية للطيران» 1.6% و«أرامكس» 1.85% و«الخليج للملاحة» 2.96%.

سوق أبوظبي

بدوره، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.74% إلى مستوى 5634.76 نقطة معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.58% إثر ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.68% و«أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 1.21%.

وزاد قطاع العقار 3.11% مع ارتفاع «الدار» 3.16% و«رأس الخيمة العقارية» 2.28%.

كما زاد قطاع الاتصالات 0.61% نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وصعد قطاع الاستثمار هامشياً 0.06% نتيجة ارتفاع «إشراق» 0.97% و«الواحة كابيتال» 0.88% في مقابل نزول «العالمية القابضة» 0.04%.

وارتفع قطاع الطاقة بنحو 0.9% نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 2.96% و«أدنوك للتوزيع» 0.26% فيما استقر «طاقة» من دون تغيير.

توجه السيولة

تصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 59 مليون درهم مغلقاً عند 3.86 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 35 مليون درهم وأغلق عند 5.01 درهم، ثم «دبي المالي» بتداولات قدرها 18.5 مليون درهم وأقفل عند 1.24 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 114.8 مليون درهم مغلقاً عند 14.88 درهم، تلاه «الدار» بتداولات بلغت 113.6 مليون درهم ليغلق عند 3.59 درهم، ثم «العالمية القابضة» الذي استقطب 78.6 مليون درهم مغلقاً عند 46 درهماً.

وسجل «الإمارات للمرطبات» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.84% مغلقاً عند 20.5 درهم، فيما سجل «المدينة للتمويل» الانخفاض الأكثر بنسبة 4.92% إلى مستوى 0.193 درهم.

وكان أكبر المرتفعين بسوق أبوظبي «الإمارات للتأمين» بنسبة 8.57% مغلقاً عند 7.6 درهم، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «أسمنت الخليج» بنزوله 5% إلى 0.798 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 30.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و21.2 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 30.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.55 مليون درهم محصلة بيع العرب و29.16 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 28.9 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 4.6 مليون درهم محصلة شراء العرب و10.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و14 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 28.9 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 63.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي و51.92 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 63.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 11.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي و51.9 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.