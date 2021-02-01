شكرا لقرائتكم خبر عن سباق مع الزمن لإنجاز مشروع الشريط النهري في أسوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تسابق وزارة الإسكان المصرية، الزمن للانتهاء من مشروع الشريط النهري، غربي مدينة أسوان الجديدة، والذي تنفذه الهيئة على كورنيش النيل.

ويقام المشروع على مساحة 1050 فداناً بتكلفة 1.022 مليار جنيه، ويضم عدداً من المشروعات الفرعية التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 750 عاملاً وفنياً ومهندساً. كما يضم المشروع منطقة الفيلات، وممشى سياحياً، بطول 1500 متر، وحديقة نيلية بطول 6 كيلومترات، فضلاً عن منطقة الفندق بمساحة 4.63 فدان، ومجمع تجاري ترفيهي بمساحة 11.7 فدان، وأول مسرح روماني على ضفاف النيل بصعيد مصر، بسعة 3 آلاف متفرج.

كما تشمل مدينة أسوان الجديدة مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تم تنفيذ أكثر من 4880 وحدة سكنية، علاوة على مشروعات إنشاء مستشفى تابع لجامعة أسوان، وجامعة أسوان الجديدة، ومشروعات خدمية أخرى، حيث بلغ حجم الاستثمارات في المدينة الجديدة نحو 3 مليارات جنيه.

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن هذا المشروع من أبرز المشروعات التي تم تنسيقها، إضافة إلى مشروع الصوت والضوء لكوبري أسوان الملجم ببانوراما جمالية لمدخل نيل أسوان على غرار كوبري روض الفرج، إلى جانب إنشاء مجمعات للمصالح الحكومية والهيئات القضائية والأمنية لتفريغ أسوان القديمة من جميع المباني، وبالتالي تخفيف الضغط والتكدس السكاني عن المدينة القديمة، من خلال خلق تجمع عمراني واجتماعي واقتصادي متكامل يهدف إلى استيعاب 70 ألف نسمة، ويستهدف توفير 16 ألف فرصة عمل فيها.