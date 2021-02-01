«راين» تتوقع أسوأ عام في تاريخها جراء الوباء



تكبدت شركة راين إير للطيران خسائر صافية بلغت 306 ملايين يورو في الفصل الثالث من سنتها المالية الممتد بين أكتوبر وديسمبر، وتتوقع أن يكون هذا أسوأ عام في تاريخها بسبب انهيار قطاع الطيران في ظل تفشي وباء كوفيد-19.

وعلى سبيل المقارنة، ذكّرت الشركة الإيرلندية للطيران بأسعار مخفضة في بيان بأنها حققت أرباحا صافية بقيمة 88 مليون يورو في الفصل الثالث من السنة المالية السابقة.

وعانت المجموعة على غرار مجمل قطاع الطيران من القيود المفروضة على التنقل سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد والنسخ المتحورة منه.

وتراجعت إيرادات راين إير الفصلية بنسبة 82% إلى 340 مليون يورو، ولم يتخط عدد المسافرين عبر رحلاتها 8,1 مليون راكب، بتراجع 78% عن العام السابق.

وقال المدير العام للمجموعة مايكل أوليري: «كنا نأمل أن تواصل الأمور التحسن في الفصل الثالث، لكن قبل أسبوع من عيد الميلاد، أدى ظهور النسختين المتحورتين البريطانية والجنوب إفريقية إلى فرض قيود صارمة».

وتوقعت الشركة أن تستمر تدابير الحجر المنزلي والاختبارات المطلوبة من المسافرين لكشف الإصابات بكوفيد-19، في التأثير على قطاع الملاحة الجوية حتى عيد الفصح.

وأبقت على توقعاتها بتحقيق حركة تراوح بين 26 و30 مليون راكب خلال السنة المالية 2020-2021 التي تنتهي في نهاية آذار/مارس.

وقبل تفشي الوباء، كانت المجموعة تتوقع نقل 155 مليون راكب هذه السنة.

وتابع البيان أن السنة الحالية «ستكون الأصعب في تاريخ راين إير الممتد منذ 35 عاما».

وتتوقع الشركة أن تراوح خسائرها السنوية بين 850 و950 مليون يورو.

وسجلت راين إير خسائر صافية ببغت 197 مليون يورو في النصف الأول من السنة الذي انتهى في نهاية أيلول/سبتمبر، وتوقعت أساسا خسائر أكبر في النصف الثاني.

واضطرت الشركة إلى اتخاذ تدابير بالغة الصرامة لتخطي أزمة قطاع الطيران، منها إلغاء ثلاثة آلاف وظيفة تمثل 15% من موظفيها، وخفض رواتب موظفيها لتفادي المزيد من عمليات التسريح.

لكن المجموعة تعول على تحسن الوضع الصحي في الأشهر المقبلة في ظل حملات التلقيح، متوقعة رغم ذلك أن تبقى قدرات الطيران في أوروبا محدودة خلال السنوات المقبلة.

لكنها تبدي تفاؤلها بالنسبة للصيف المقبل في حال رفع القيود المفروضة.

وقال أوليري متحدثا لمحطة بي بي سي 4 «نتوقع أن نرى عودة العائلات البريطانية بكثافة إلى شواطئ إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان هذا الصيف». (أ ف ب)