أسهم «جيم ستوب» و«إيه.إم.سي» تواصل القفز العالي

قفزت أسهم شركة بيع ألعاب الفيديو جيم ستوب وشركة تشغيل قاعات عرض الأفلام إيه.إم.إس إنترتينمنت هولدينجز 6.4% و18.4% على الترتيب في تعاملات ما قبل فتح السوق الاثنين.

تُضاف التحركات إلى صعود بأكثر من 200% الأسبوع الماضي لإيه.إم.سي ونحو 400% لجيم ستوب والذي غذته تداولات محمولة للأفراد مدفوعة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك رغم إعلان تطبيق التداول «روبن هود» Robinhood استمرار تقييد التداول بأسماء أسهم البيع على المكشوف مثل «جيم ستوب» التي شهدت ارتفاعات متفجرة وتقلبات غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي.

ويمكن للعملاء شراء حصة واحدة فقط من أسهم «جيم ستوب» وخمسة عقود خيارات. ومع ذلك، فقد خفض تطبيق تداول الأسهم المفضل لدى جيل الألفية قائمته للأسهم المقيدة من ما يصل إلى 50، يوم الجمعة إلى ثمانية بدءا من الاثنين.

وقال «روبن هود» في رسالة ضمنمركز المساعدة المحدثة يوم الأحد: «يوضح الجدول أدناه الحد الأقصى لعدد الأسهم وعقود الخيارات التي يمكنك من خلالها زيادة مراكزك». «قد تكون هذه الحدود عرضة للتغيير على مدار اليوم.» والأسماء الثمانية هي «جيم ستوب» و «أيه إم سي» و«بلاكبيري» و«كوس» Koss و«إكسبرس» Express و«نوكيا» و«جينيوس براندز» و«نايكد براندز». ويعمل «روبن هود» أيضاً على الحد من شراء عقود الخيارات في تلك الأوراق المالية.

وقال التطبيق، «إذا كان التجار يمتلكون بالفعل عددًا من الأسهم أو العقود أكثر من الحدود المذكورة أعلاه، فلن يتم بيع أو إغلاق مراكزهم، لكنهم لن يكونوا قادرين على فتح صفقات جديدة.» جاءت هذه الخطوة لتمديد القيود بعد أن كشفت منصة «روبن هود» أن غرفة المقاصة المركزية في وول ستريت طلبت زيادة قدرها عشرة أضعاف في متطلبات الإيداع للشركة الأسبوع الماضي لضمان تسوية منظمة. وتسعى غرف المقاصة إلى حماية المستثمرين والأسواق من خلال التأكد من أن شركات السمسرة لديها الأموال اللازمة لتسوية التجارة، وهي عملية تستغرق يومين.

وقامت الشركة أيضًا برفع متطلبات الهامش، أو مقدار المال في حساب العميل عندما يستخدم الرافعة المالية لشراء ورقة مالية.

واستفادت منصة التداول الشهيرة من خطوط الائتمان وجمعت أموالًا جديدة بقيمة مليار دولار من المستثمرين لتلبية متطلبات غرفة المقاصة الأسبوع الماضي.

واجتاح جنون الشراء المضاربي وول ستريت الأسبوع الماضي مع استمرار موجة جديدة من التجار المقيمين في المنزل في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في هذه الحالة غرفة «وول ستريت بيتس» ضمن منتدى الدردشة «ريدت»، لتنسيق عمليات ضغط قصيرة ضخمة. وارتفعت أسهم شركة «جيم ستوب»، بنسبة 400 % في الأسبوع الماضي، لتغلق في يناير مع ارتفاع بنسبة 1625%. كذلك، ارتفع سهم AMC بنسبة 277% الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سهم «كوس» بأكثر من 1800%.

وتزايد قلق الكثير في وول ستريت من أن هوس بيع الأفراد سيؤدي إلى مزيد من الألم للوسطاء مثل «روبن هود» وسيجبر الضغط على صناديق التحوط الكبيرة للبيع على المكشوف في مراكز أخرى لجمع الأموال، مما يخلق اضطرابا أوسع.