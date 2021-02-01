رهانات "جيم ستوب" الخاسرة تدفع وول ستريت إلى سوق الفضة والمعادن الثمينة



الشارقة - اميمة ياسر - أحمد أبو عقيل

ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 13٪ اليوم الاثنين ، لتلامس أعلى مستوياتها في خمسة أشهرحيث ارتفاع بنسبة 6٪ الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه ، حذرت مواقع البيع بالتجزئة العملاء خلال عطلة نهاية الأسبوع من عدم قدرتهم على تلبية الطلب المتزايد على السبائك والعملات الفضية.

في التعاملات الحديثة ، ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 11٪ تقريبًا، كما ارتفعت أسهم شركة Coeur Mining (CDE) لتعدين المعادن الثمينة بنسبة 20٪ في تعاملات ما قبل السوق ، بينما ارتفعت أسهم Pan Am Silver (PAAS) بنسبة 15٪.

ودفعت الرهانات الخاسرة لوول ستريت إلى اضطراب الأسواق وسحق بعض صناديق التحوط التي راهنت ضد تلك الأسهم.

و تعرض تطبيق التداول المجاني Robinhood لانتقادات شديدة بعد تقييد التداولات في GameStop والأسهم الأخرى.

وضع الأشخاص في ووستريت أنظارهم على الفضة وصندوق iShares Silver Trust ETF (SLV) الأسبوع الماضي ، حيث أشار البعض إلى أنه قد يكون وسيلة لإلحاق الضرر بالبنوك الكبرى التي يعتقدون أنها تخفض الأسعار بشكل مصطنع.

كتب أحد مستخدمي وول ستريت: "سوف تدمر SLV أكبر البنوك ، وليس فقط بعض صناديق التحوط الصغيرة".



وأشار العديد إلى أن "مورجان" دفعت غرامة قياسية بلغت 920 مليون دولار العام الماضي لتسوية الرسوم التي تورطت في تلاعب في تداول العقود الآجلة المرتبطة بالمعادن الثمينة وكذلك سندات الخزانة.

ومع ذلك ، أشارت بعض المنشورات على أن وول ستريت إلى أن حركتها يتم استقطابها من قبل صناديق التحوط ولا يوجد جهد منسق في سوق الفضة.

قال المنشور إن شراء الفضة "سيكون قرارًا مأساويًا لا رجوع فيه ولن يدر عليك على الأرجح أي أموال لأن الضغط مزيف ، بل سيضعك على الهامش من هذه الحرب الصالحة والمجيدة التي نخوضها".

ومع ذلك ، قام التوأمان وينكليفوس ، اللذان رفعا دعوى قضائية مشهورة ضد مارك زوكربيرج من فيسبوك وكانا من أوائل الداعمين لعملة البيتكوين ، بتغريد كلاهما بدعم دفع وول ستريت إلى الفضة.

وكتب تايلر وينكليفوس في تغريدة على تويتر: "الضغط الفضي هو غضب ضد الآلة".

وكتب كاميرون وينكليفوس على تويتر: "إذا ثبت أن سوق الفضة احتيالية ، فمن الأفضل أن تعتقد أن سوق الذهب سيكون التالي".