وزير المالية أمام البرلمان: نستهدف تحسين أوضاع المواطنين واستقرار أحوال أصحاب المعاشات لتحقيق حياة كريمة



الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد معيط وزير المالية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث، في ملف الدعم و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب "استهدفنا إنهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع".

وقال وزير المالية، خلال الجلسة العامة للبرلمان "تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة موضحا أن خفض دعم المواد البترولية قل من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.



وقال وزير المالية، إنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار إضافية و زاد نصيب الفرد من 15 جنيه إلى 50 جنيها، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن.

قال وزير المالية إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات وانه من المقرر ان يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام 306 مليار جنيه وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة المقبلة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات الي 45 ترليون جنية واضاف الحكومة تستهدف استقرار احوال اصحاب المعاشات والعمل ان يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لاصحاب المعاشات.

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط انه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو فان مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل الي 5.6 بالمائة وهو اعلي معدل نمو في الاقتصادات الناشئة واعلي معدل نمو بالمنطقة العربية.

وأشار إلى أنه على الرغم من جائحة كورنا وتأثيرها على كافة الاقتصادات العالمية، إلا أن معدل النمو عام 2019- 2020 وصل إلى 3.6 % وهو معدل عال بالنظر الي الظروف التي اجتاحت العالم وفيما يخص الايرادات الخاصة بالدولة المصرية .



قال الوزير ان معدل الايرادات ارتفع الي ما يقرب 17% في حين ارتفعت الايرادات غير الضريبية إلى 26 بالمائة في حين زادت المصروفات بنسبة 15% نظرا لظروف جائحة كورنا خاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية، جاء ذلك خلال القاء الوزير لبيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.