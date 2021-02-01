شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الميل الصاعد ويحاول تجاوز المتوسط المتحرك 50، وقد يجري اختباراً للمقاومة المحورية 53.20 قبل العودة للانخفاض من جديد.

وبشكل عام، الثبات دون المقاومة المذكورة يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 51.70 وتمتد إلى 49.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.50 والمقاومة 53.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط