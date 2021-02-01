شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعاود الانخفاض – تحليل – 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بايدو (BIDU) الانخفاض في جلسته الأخيرة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.02% بما يعادل -9.85 نقطة، ليستقر على سعر 235.02 دولار، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 220.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 263.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه