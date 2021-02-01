شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يتراجع بتأثير مقاومة محورية – تحليل – 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كومكاست (COMCAST CORP) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.93% بما يعادل -2.03 نقطة ليستقر على سعر 49.57 دولار، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة المحوري 52.34، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 49.57 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه