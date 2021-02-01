شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند بدوره إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.68% بما يعادل -0.76 نقطة ليستقر على سعر 44.58 دولار.

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 45.56، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 48.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه