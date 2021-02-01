شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يرتفع في جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.12% بما يعادل 0.07 نقطة ليستقر على سعر 56.51 دولار في جلسة اتسمت بالتذبذب، نتيجة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 54.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 61.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد