شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يعمق من خسائره – تحليل – 01-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.52% بما يعادل -6.67 نقطة ليستقر على سعر 258.33 دولار، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 248.60، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 245.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط