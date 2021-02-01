شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع تسارع عمليات شراء الدولار العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وعزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل مخاوف دخول الأسهم الأمريكية فى موجة واسعة من الهبوط التصحيحي ، بالإضافة إلى تنامي الشكوك حول برنامج "جو بايدن" للإغاثة من فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 90.92 نقطة الأعلى فى أسبوعين ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.53 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.50 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.15% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، فى ظل هبوط واسع للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

وعلى صعيد تعاملات كانون الثاني/يناير المنصرم ، حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى أول مكسب شهري فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ، بفعل نشاط الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع المخاطر فى أسواق المال العالمية.

فقدت مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت يوم الجمعة متوسط 2% ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح بعد موجة كبيرة من المكاسب القياسية ، الأمر الذي عزز مخاوف دخول السوق الأمريكي فى موجة واسعة من الهبوط التصحيحي.

حثت مجموعة من الجمهوريين الأعضاء فى مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على تقليص حجم حزمة الإغاثة المقترحة من فيروس كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار بشكل كبير ، وطرحوا على الرئيس الديمقراطي بديلا بقيمة 600 مليار دولار.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهمها عن قطاع الصناعات التحويلية ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول من عام 2021.

تصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 60.0 نقطة خلال كانون الثاني/يناير من مستوى 60.7 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر.