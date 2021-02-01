شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز قرابة 12% مسجلة أعلى مستوى فى 6 أشهر بفضل مستثمري التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة قرابة 12% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ستة أشهر ، فى طريقها لتجاوز مستوي الحاجز النفسي عند 30$ للأوقية ، بفضل الطلب الواسع من قبل مستثمري التجزئة ،وتسارع عمليات تغطية مراكز بيع كبيرة على المعدن الأبيض.

ارتفعت أسعار الفضة قرابة 12.0% إلى مستوي 30.10$ الأعلى منذ آب/أغسطس الماضي ، من مستوي إغلاق تعاملات يوم الجمعة عند 26.98$ ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 28.22$ ، و أدنى مستوي عند 27.95$.

حقق المعدن الأبيض "الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تسارع الطلب الاستثماري على المعدن ،وفى ظل التسويات المرتبطة بنهاية تعاملات شهر كانون الثاني/يناير.

وحققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 2.3% على مدار الشهر المنقضي ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ، بفضل نشاط الطلب الاستثماري والفعلي على المعدن الأبيض.

وقفزت أسعار الفضة منذ يوم الخميس حتى الآن قرابة 20% ، فى طريقها لتجاوز الحاجز النفسي عند 30$ للأوقية ، بفضل الطلب الواسع من قبل مستثمري التجزئة ،وتسارع عمليات تغطية مراكز بيع كبيرة على المعدن الأبيض.

ومنذ يوم الخميس بدأ تداول منشورات على موقع "ريديت" تدعو المستثمرين الأفراد إلى شراء أسهم شركات تعدين الفضة وصناديق المؤشرات المتداولة فى البورصة "ETFs" المدعومة بقضبان الفضة الحاضرة.

دفعت تلك العمليات التجار المراهنين على انخفاض معدن الفضة إلى تسريع عمليات شراء المعدن الأبيض فى أسواق المال العالمية لتغطية مراكز البيع على غرار مع حدث فى أسهم شركة "جيم ستوب".

وأظهرت بيانات رسمية من صندوق "أي شيرز سيلفر ترست" للمؤشرات المتداولة يوم الجمعة أنه جري شراء أكثر من 37 مليون سهم فى يوم واحد ،ويمثل كل سهم أوقية من معدن الفضة.

والشراء فى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة يعزز من ارتفاع أسعار المعدن فى الأسواق العالمية ،حيث تدفع زيادة عدد الأسهم فى الصندوق القائمين عليه إلى شراء أوقيات فضة فعلية لتغطية تلك الزيادة.

وفى ظل الارتفاع الواسع فى أسعار الفضة ،انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة ، التي تقيس عدد أوقية الفضة اللازمة لشراء أوقية من الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014.