شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد بقوة من أدنى مستوى فى 5 أسابيع بقيادة قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لترتد بقوة من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، بعد تطورات إيجابية عن اللقاحات المرشحة للاستخدام فى أوروبا ،وقاد الارتفاعات قطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية ، بفضل الصعود الكبير فى معظم أسعار المعادن والسلع فى الأسواق العالمية.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.5% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 1.9% فى ظل الهبوط الواسع فى أسهم شركات التجزئة ،وسجل المؤشر فى الجلسة السابقة مستوي 394.40 نقطة الأدنى منذ 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ، فقد مؤشر داو جونز أوروبا أكثر من 3% ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،بالتزامن مع هبوط معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليرتد بقوة من قرب أدنى مستوياته فى خمسة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 3% ، بفضل صعود معظم أسعار المعادن والسلع فى الأسواق العالمية.

بعد فترة قصيرة من التوترات بين الطرفين ،اتفق الاتحاد الأوروبي وشركة "أسترا زينيكا" على تزويد المنطقة الموحدة بالكميات المطلوبة من لقاح فيروس كورونا المطور من الشركة البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.3% ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.9% ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح بعد موجة قوية من المكاسب القياسية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.7% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.4% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.3% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.