شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي وقوة الدولار تكبح المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل الطلب المرتفع على المعادن الثمينة كملاذات آمنة خاصة معدن الفضة ،ويكبح مكاسب الذهب صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.3% إلى 1,871.81$ ،من مستوي إغلاق تعاملات يوم الجمعة عند 1,848.42$ ،ومستوي افتتاح تعاملات يوم الاثنين عند 1,863.02$ ، وأدنى مستوي عند 1,849.07$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل التسويات المرتبطة بتعاملات نهاية الشهر.

وعلى صعيد تعاملات شهر كانون الثاني/يناير المنصرم ، فقدت أسعار الذهب نسبة 2.5% ، فى خامس خسارة شهرية خلال الستة أشهر الأخيرة ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين فى مطلع تعاملات الأسبوع بفضل الطلب المرتفع على المعادن الثمينة كملاذات آمنة ، خاصة معدن الفضة الذي قفز قرابة 15% مسجلا أعلى مستوياته فى ستة أشهر عند 30.10$ للأوقية.

حيث دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مستثمري التجزئة إلى دخول السوق ورفع أسعار المعدن النفيس ،مع التركيز على شراء الصناديق المتداولة فى البورصة ETF والمدعومة بالفضة.

وفى ظل الارتفاع الواسع فى أسعار الفضة ،انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة ، التي تقيس عدد أوقية الفضة اللازمة لشراء أوقية من الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.4% ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 90.92 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود القوي لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بفضل تسارع عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، والعزوف عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل توقعات تصحيح الأسهم الأمريكية فى وول ستريت على نطاق واسع خلال الفترة القادمة ، بالتزامن مع تنامي الشكوك حول خطة "جو بايدن" التحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي لتخطي أزمة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 4.67 طن متري ، فى رابع انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,160.13 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 19 حزيران/يونيو 2020.