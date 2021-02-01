شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحلّق بأعلى نسبة في 11 عاماً بضغط رواد «ريدت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت العقود الآجلة للفضة الاثنين حيث يبدو أن الطفرة التي غذتها «ريدت» Reddit في الأسهم التي يتم بيعها على المكشوف بشكل كبير تتسرب إلى سوق المعادن.

وقفزت أسعار الفضة الفورية بنسبة 10.9% إلى 29.27 دولار للأونصة. وإذا استمر هذا الأمر، فسيكون هذا أكبر سعر للفضة ليوم واحد في بورصة نايمكس منذ ارتفاع بنسبة 13% في مارس 2009. وصل المعدن لفترة وجيزة إلى 30.03 دولار ليسجل أعلى مستوى له منذ فبراير 2013 قبل تقليص بعض مكاسبه.

عكس التحرك الحاد إلى الأعلى أكبر تحرك للعقود الآجلة للفضة منذ 2013 على الأقل وواصل مكاسب الفضة والأسهم المرتبطة بالفضة في أواخر الأسبوع الماضي.

يبدو أن الارتفاع في الطلب على الفضة مرتبط بالمستثمرين الأفراد في منتدى «ريدت» (غرفة «وول ستريت بيتس)، مما ساعد على دفع نشاط التداول في الأسهم التي تم بيعها على المكشوف بشكل كبير مثل»جيم ستوب«و»أيه إم سي" في الأسابيع الأخيرة.

وكان للمنتدى العديد من المواضيع النشطة المخصصة للفضة ليلة الأحد. وكانت عبارة silversqueeze بين الأعلى انتشاراً على تويتر.

