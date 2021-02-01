شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لصناعات الطيران» تُسعِّر سندات جديدة بـ300 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «دبي لصناعات الطيران» تسعير مبلغ أساسي إجمالي بقيمة 300 مليون دولار لسندات نسبتها 1.625% مستحقة في عام 2024. وتمثّل السندات التزامات ممتازة غير مضمونة، وسيتم إصدارها ضمن برنامج «دبي لصناعات الطيران» العالمي للسندات متوسطة الأجل، بقيمة 2.5 مليار دولار.

وسيتم إصدار السندات من قبل «دبي لصناعات الطيران للتمويل» بضمانة شركة «دبي لصناعات الطيران»، وبسعر 99.427%. وستصبح السندات مستحقة الدفع في 15 فبراير 2024. وسيتم استعمال صافي الأرباح من السندات لأغراض مؤسسية عامة، منها استرداد سندات دين مستحقة معينة صادرة عن «دبي لصناعات الطيران للتمويل».

ويأتي ذلك فيما قدمت شركة دبي لصناعات الطيران، إشعاراً بالاسترداد المبكر لحاملي سندات الشركة البالغة قيمتها 500 مليون دولار (5.75%) المستحقة في عام 2023. وقد تم تحديد تاريخ الاسترداد في 1 مارس/آذار 2021. ويبلغ إجمالي «الأساسي» المستحق حتى تاريخ إشعار الاسترداد حوالي 456.1 مليون دولار.

وسيتم استرداد السندات وفقاً لشروط وأحكام العقد المطبق بسعر استرداد يساوي 102.875% من المبلغ الأساسي للسندات، إضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة.

يذكر أن بنك وايلز فارجو، هو الوصيّ ووكيل الدفع للسندات، وقد تم توصيف شروط الاسترداد بمزيد من التفصيل في إشعار الاسترداد.