شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» تستأنف رحلات تبليسي مع تخفيف القيود في جورجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت فلاي دبي، استئناف رحلاتها إلى العاصمة الجورجية بوتيرة رحلتين أسبوعياً بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار تبليسي الدولي (TBS)، حيث بدأت السلطات الجورجية تخفيف القيود على السفر اعتباراً من أول فبراير.

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «لقد وسعنا شبكتنا بشكل مطرد إلى أكثر من 65 وجهة، ويسعدنا إعادة تشغيل عملياتنا إلى تبليسي. سنستمر في إطلاق الرحلات إلى مزيد من الوجهات مع تخفيف القيود في البلدان الواقعة ضمن نطاقنا الجغرافي.

تماشياً مع الإعلان الأخير، يمكن للمواطنين والمقيمين في البحرين والإمارات، الآن، السفر إلى تبليسي إذا كان لديهم اختبار PCR سلبي خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة. سيتعين على الزوار أيضاً إجراء اختبار آخر إضافي على نفقتهم الخاصة في اليوم الثالث بعد دخول جورجيا، كما يمكن للمسافرين الذين يحملون شهادة تطعيم ضد كوفيد ـ 19 السفر أيضاً».

ويتوجب على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن موقع مركز السفر التابع لاياتا طوال رحلتهم، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الشركة خلال الأسبوع الماضي، إطلاق رحلاتها إلى سالزبورغ ومالطا، إضافة إلى استئناف الرحلات إلى كاتانيا ونابولي، والتي ستبدأ اعتباراً من مايو.

وستعمل الرحلات من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار تبليسي الدولي (TBS) يومي الاثنين والخميس، وبدأت الرحلات اعتباراً من 28 يناير.