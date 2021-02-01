شكرا لقرائتكم خبر عن البريطانية كاترينا بطلة العالم في السباعي تغيب للإصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستغيب البريطانية كاترينا جونسون طومسون بطلة العالم في السباعي عن المنافسات حتى مارس المقبل بعد تعرضها لإصابة في الكاحل خلال التدريبات في نهاية العام الماضي، لكنها تؤكد أن خططها للمشاركة في دورة ألعاب طوكيو الأولمبية الصيفية المقبلة لم تتأثر بذلك.

ورشح كثيرون كاترينا (28 عاماً) للفوز بالذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها بالذهبية في بطولة العالم في الدوحة في 2019 عندما تفوقت على البلجيكية نافي تيام التي توجت بذهبية المنافسة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وقالت الرياضية البريطانية إنها تتعافى في بلادها في ليفربول الإنجليزية وإنها ستحصل على حذاء خاص للحماية اليوم الاثنين قبل التوجه إلى مقرها التدريبي في مونبلييه الفرنسية.

وكتبت كاترينا عبر إنستجرام : لم أكن أتمنى أن تكون بداية العام بهذه الصورة.. هذه الأخبار لم تؤثر في خططي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 لأن المشاركة في الألعاب تبقى الأولوية لدي.

واحتلت كاترينا المركز 14 في أولمبياد لندن 2012 وجاءت في المركز السادس في ريو دي جانيرو بعدها بأربعة أعوام.

وكان من المقرر إقامة أولمبياد طوكيو في العام الماضي قبل أن يتقرر تأجيل الحدث الذي يقام كل أربعة أعوام إلى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.