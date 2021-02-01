بطولة عجمان لبناء الأجسام واللياقة البدنية تنطلق 19 مارس

عجمان: مصعب الفكي

تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع اتحاد الامارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية يومي 19 و20 من مارس المقبل بطولة عجمان لبناء الأجسام واللياقة البدنية وبطولة خاصة للسيدات في مخيم وشاطئ بيانكي في الزوراء وتقام البطولة تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والتي تبلغ قيمة جوائزها المالية 100 ألف درهم.

تم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الدائرة في فندق راديسون بلو عجمان الاثنين بحضور سعود عبدالعزيز الجسمي، مدير قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية في عجمان، وعلي عبدالله بن حيدر، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأحمد جوهر عضو اتحاد بناء الأجسام، وعبد المجيد قاسم يزبك السكرتير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة الحكم الدولي طارق خليل.

وتتضمن البطولة ست فئات للرجال تشمل بناء الأجسام، كلاسيك بناء أجسام، الفيزيك، كلاسيك فيزيك، ماسكولار فيزيك، بودي ستايل، ويتضمن بعضها فئات عمرية للشباب والكبار، وأعلنت اللجنة المنظمة أنه سيكون بإمكان المشاركين التسجيل في البطولة ابتداء من الأول من فبراير من خلال التطبيق الالكترونيeventor، وأنه سيتم ولأول مرة عالمياً، اعتماد نظام التحكيم الالكتروني والذي طوره حكم بناء الأجسام الدولي طارق خليل بالتعاون مع فريق عمل مختص في البرمجة الحاسوبية وبإشراف ودعم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية

ويتميز النظام الإلكتروني الجديد باختصاره مدة التسجيل كما يتيح خاصية تحميل الوثائق الشخصية المطلوبة للتسجيل وتحميل المقاطع الموسيقية للأبطال المشاركين بما يلغي الحاجة لإحضار الأقراص المدمجة أو الذاكرة المتنقلة، بالإضافة إلى إمكانية تحميل شعارات الشركات الراعية للأبطال لعرضها على شاشة البطولة.

ومن ناحية التحكيم، يوفر النظام الإلكتروني الوقت باستغنائه عن التعبئة الورقية لنتائج الأبطال المشاركين واستبدالها بالأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى إحصاء نتائج الحكام الكترونياً ما يعزز الدقة والسرعة في الإعلان عن النتائج.

وأكد صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان حرص الإمارة على استضافة مثل هذه الفعاليات وقال: نحرص في دائرة التنمية السياحية على دعم وتنظيم الأنشطة الرياضية المتنوعة، واستضافة الفعاليات المختلفة التي توفر تجربة متميزة للزوار. وتأتي إقامة بطولة عجمان لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إطار جهود الدائرة لتنظيم العديد من البطولات والفعاليات التي تهدف إلى إبراز مكانة عجمان كوجهة متميزة للسياحة الرياضية والترفيهية.

وأشاد علي عبد الله بن حيدر، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالاستعداد والمستوى التنظيمي للبطولة وقال: يسعدنا في الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة أن نتعاون مع دائرة التنمية السياحية بعجمان في إقامة هذه البطولة لنسلط الضوء على المواهب المتميزة في رياضة بناء الأجسام كما نفتخر بأن هذه البطولة هي الأولى من نوعها عالمياً في مجال استخدام نظام التحكيم الالكتروني والذي طُور محلياً، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين ونتطلع قدماً لمشاهدة مشاركاتهم المتميزة في شهر مارس المقبل.

