شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هاري يتلقى اعتذاراً وتعويضاً في قضية «التشهير» به والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- رويترز

حصل الأمير البريطاني هاري، على اعتذار وتعويض كبير من ناشري صحيفة «ذا ميل أوف صنداي» الاثنين؛ بعد أن رفع دعوى قضائية على الصحيفة اتهمها فيها بالتشهير بسبب مزاعم عن أنه تخلى عن مشاة البحرية الملكية.

ورفع هاري الدعوى بعد أن نشرت الصحيفة تقريراً في أكتوبر/تشرين الأول جاء فيه أنه قطع الاتصال مع مشاة البحرية، حيث كان على صلة رسمية بها حتى تخلى عن واجباته الملكية في مارس/آذار الماضي.

وقالت محاميته جيني آفيا أمام المحكمة العليا في لندن؛ إن الصحيفة سوّت أمورها الآن مع الأمير بشأن التقرير «التشهيري الكاذب الذي لا أساس له».