تتويج إماراتي بكبرى جوائز مسابقة «لحظات» للتصوير



أعلنت «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» التابعة لـ «أبوظبي للإعلام» عن الصورة الفائزة بمسابقة «لحظات» للتصوير الفوتوغرافي بنسختها العاشرة التي انطلقت في أغسطس/آب المُنصرم.

توج الإماراتي سالم سرحان (27 سنة) بالجائزة الكبرى في المُسابقة بنسختها الحالية تحت شعار «لحظات2020 عامٌ عشناهُ بشكلٍ مُختلف» خلال فعالية افتراضية بحضور عضو لجنة التحكيم مصور «ناشونال جيوغرافيك الحائز مرتين على جائزة «بوليتزر» محمد محيسن، وعبدالله ناصر العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة «المراعي».

التقط سالم سرحان الصورة لأفراد عائلته وهم يؤدون الصلاة في المنزل بعد إغلاق المساجد بسبب الجائحة ويظهر فيها خشوع المُصلين. واللقطة مستوحاة من قول المؤذن وقتها «صلوا في بيوتكم».

وقال محمد محيسن عن الصورة «انجذبت إلى هذه اللحظة التي التقطت عائلته تصلي في منزلها نظراً لإغلاق المساجد بسبب الجائحة. إنها مشهد يظهر كيف اختلفت معيشتنا هذا العام».

حصل سالم على الجائزة الكُبرى وهي مُعدات تصوير تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار، فضلاً عن نشر صورته في مجلة «ناشونال جيوغرافيك العربية».

وجاء في المرتبة الثانية أحمد العزام ( 29 سنة)، من الأردن بصورته التي التقط فيها الخطاط الأردني محمد هندي الذي يمارس هذه المهنة منذ الخمسينيات وهو يعمل بمفرده تماماً ويستمتع بمهنته بعدما تسبب انتشا ر الوباء في إغلاق ورشته مؤقتاً.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت الفلسطينية سمر أبو العوف (36 سنة) التي التقطت صورة الحلاق سامح وهو يقص شعر الأقارب والجيران في وسط الشارع مع التزامه التام بالإجراءات الاحترازية.

وانطلقت مُسابقة «لحظات» بنسختها الحالية تحت شعار «لحظات2020 عامٌ عشناهُ بشكلٍ مُختلف» لتوثّق ماشهده من ظروف وأحداث استثنائية أدت لفرض العديد من القيود والتحديات الحياتية، والتي بدأ رفعها تدريجياً بعد أشهر من العزلة.

وأتاحت«لحظات 2020» التي تُقام بالتعاون مع شركة «المراعي» الفرصة للمصورين لرواية قصصهم التي توثق هذه الفترة من منظورهم وبعدساتهم.