شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 1-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين، تباينا أمام العملات العربية والأجنبية، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليسجل 1 يورو نحو 4.54 ريال سعودى، وسجل 1 درهم إماراتى نحو 1.02 ريال سعودى.

وتراجعت عملة الملاذ الآمن الدولار اليوم الاثنين مع تحسن معنويات المخاطرة بفضل آمال بأن المستثمرين الأفراد الذين استهدفوا صناديق التحوط الأسبوع الماضي حولوا أنظارهم إلى مكان آخر.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات المناظرة إذ ارتفعت الأسهم الآسيوية عقب خسائر استمرت على مدى أربعة أيام، وتقدم الدولار الأسترالي الأعلى مخاطرة، وكذلك فعل الجنيه الإسترليني.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.54 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.96 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 225.02 ريال سعودى مقابل سعره أمس 223.00 ريال.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 225.02 ريال بما يعادل 59.99$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 206.27 ريال بما يعادل 54.99$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 196.90 ريال بما يعادل 52.50$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 168.77 ريال بما يعادل 45.00$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 131.26 ريال بما يعادل 35.00$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 112.51 ريال بما يعادل 30.00$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,998 ريال بما يعادل 1,866$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,575 ريال بما يعادل 419.97$

سعر كيلو الذهب

بنحو 225,023 ريال بما يعادل 59,994$