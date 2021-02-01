شكرا لقرائتكم خبر عن 131مليون دولار صادرات مصر من الأدوات الصحية فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت صادرات مصر من الأدوات الصحية فى عام 2020 خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 131 مليون دولار فى تراجع طفيف بلغ نحو 8% مقارنة بالعام السابق عليه 2019، وتصدر مصر أدوات صحية لما يقرب من 109 دولة حول العالم، وجاءت فى مقدمة الدول الأكثر استيراد للأدوات الصحية من مصر دولة ألمانيا بقيمة 43.3 مليون دولار فى 2020 وشهدت نموا نحو 10% مقارنة بالعام السابق عليه.

ووفقا لاحصائيات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتى حصل ”الخليج 365” على نسخه منها احتلا بريطانيا وشمال أيرلندا ثانى أكبر الدول التى تصدر لها مصر أدوات صحية 18.7 مليون دولار، وتأتى تركيا فى المرتبة الثالثة بقيمة تصديرية بلغت 6.8 مليون دولار، ويليها فرنسا فى المرتبة الرابعة 6.3 مليون دولار، وتصدرت إيطاليا المرتبة الخامسة فى قائمة الدول الأكثر تصديرا بقيمة 5.9 مليون دولار.

وتصدر مصر أدوات صحية إلى ما يقرب من 109 دولة حول العالم، إلا أن الصادرات توقفت خلال 2020 إلى ما يقرب من 18 دولة وجاء أبرزها قطر، وكولومبيا، وجواتيمالا، وشيلى، فى حين شهدت دول أخرى معدلات نمو كبيرة لصادرات الأدوات الصحية المصرية إليها ومنها روسيا الإتحادية بنحو 488% وفرنسا وارتفعت بمعدل 74% .

وبلغت إجمالى صادرات قطاعات مواد البناء 6 مليارات و150مليون دولار على مدار العام الماضى خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2020، ورغم جائحة كورونا استطاعت الصناعة الوطنية تلبية احتياجات كافة الأسواق التجارية حول العالم وغزو المزيد من الدول.

وارتفعت صادرات قطاع مواد البناء خلال شهر ديسمبر 2020 مقارنة بنفس الشهر فى 2019 بمعدلات نمو بلغت نحو 10%، حيث بلغت فى ديسمبر 2020 قيمة 554 مليون دولار مقارنة بـ 504 مليون دولار فى العام السابق عليه، كما ارتفعت صادرات مواد البناء خلال نوفمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2019 وبلغت معدلات نمو وصل إلى 7% لتسجل قيمة 433 مليون دولار.