شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الملوخية بين 2-4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات اليوم الاثنين 1-2-2021 تشهد استقرارا في سوق العبور للجملة، حيث سجلت أسعار البطاطس بين 1 - 2 جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو، أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الفاصوليا بين 2- 3.5 جنيه للكيلو، وأسعار الطماطم 1-2 جنيه للكيلو، سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2- 2.5 جنيها والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.

واستقر سعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بـ3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.