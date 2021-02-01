شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 11610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2388 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 14211 نقطة، فيما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4435 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 2383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 3409 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1103 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم راية القابضة للاسثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبيينالكس)، سبيد ميديكال، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، بي انفستمنتس القابضة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، دايس للملابس الجاهزة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، دلتا للطباعة والتغليف، اكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية، العامة لاستصلاح الأراضي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الدلتا للسكر.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، 14918 سهم، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 30863 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 3.75 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 290 سهم، 32658 سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، إضافة عقود جديدة بحوالي 920 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2020، وبذلك تصل قيمة العقود الجديدة في نهاية عام 2020 إلى 2.9 مليار دولار أمريكي، مما يعكس جهود الشركة الناجحة في إضافة مشروعات ذات جودة والحفاظ على مستوى المشروعات تحت التنفيذ على مدار العام، كما وصل إجمالي قيمة المشروعات تحت التنفيذ المتوقعة 5.3 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2020.

تمثل المشاريع في جمهورية مصر العربية 62% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الرابع من عام 2020 والتي يمثل الجزء الكبير منها في قطاع النقل، في حين تمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة الرصيد المتبقي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع مراكز البيانات.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي ربح بلغ 47.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتراجعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 253.9 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 266.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، صافي ربح بلغ 68.66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 75.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 543.11 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 513.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتحولت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وسجلت صافي خسائر بلغ 9.87 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.68 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتراجعت إيرادات الشركة النصفية لتصل إلى 258.38 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 282.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، صافي ربح بلغ 1.49 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 1.43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 4.03 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.99 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مرجعة سبب نمو الأرباح إلى زيادة كميات الإنتاج والمبيعات، واستمرارية تشغيل المصانع، والتي أدت إلى خفض تكلفة التشغيل، وكذلك إلى التسويق الجيد لمنتجات الشركة والحصول على أفضل الأسعار مع فتح أسواق جديدة، كما تضمنت أسباب زيادة الأرباح، السياسة البيعية والتسويقية المرنة بالطريقة الاقتصادية، وإدارة المحافظ المالية بشكل جيد.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، صافي ربح بلغ 97.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 161.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 22.88 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 33.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مرجعة سبب انخفاض الأرباح إلى تراجع عوائد استثماراتها في شركة بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات، بالإضافة إلى الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

فيما أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، تلقي جلاسكو جروب ليمتد ( المساهم الرئيسى)، خطاباً من الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (اكديما مصر ) تبدى فيه رغبتها فى تقديم عرض بخصوص الاستحواذ المحتمل على حصة المساهم الرئيسى فى الشركة.