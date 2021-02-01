شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 55.40 دولار لبرنت و 52.44 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،55.40 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة 36 بمقدار سنتا أو ما يوازي 0.7 %، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.44 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار24 سنتا أو ما يوازي 0.5%.

وشهدت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا بعد بداية ضعيفة، لتعزز المكاسب التي حققتها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من أن تعثر عمليات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والإصابات الجديدة واكتشاف سلالات جديدة يلقى بظلال على توقعات الطلب وفقا لرويترز، حيث تلقت أسعار النفط الدعم من برامج التحصين الجارية في الدول الأشد تضررا من الجائحة وخفض الإنتاج من جانب منتجين كبار مثل السعودية. لكن حالة الابتهاج إزاء نهاية محتملة للجائحة تقوضت بفعل بطء وتيرة التطعيمات وزيادة السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وأظهر استطلاع للرأى أجرته رويترز يوم الجمعة الماضية، أن أسعار النفط ستحوم حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافى فى اكتساب زخم بنهاية 2021 عندما يساعد طرح لقاحات للوقاية من كوفيد-19 الطلب على الخروج تدريجيا من أعماق الجائحة، وتوقع المسح الذى شمل 50 مشاركا، أن يبلغ سعر خام برنت فى المتوسط 54.47 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من استطلاع الشهر الماضى الذى توقع أن يبلغ متوسط السعر 50.67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر برنت منذ بداية الشهر الجارى 54 دولارا.