شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: لولا الإصلاح الاقتصادى لكانت تباعات كورونا أكثر قسوة على المواطن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادى والإدارة الحكيمة لكان من الممكن أن تكون تباعات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" أكثر قسوة على المواطنين، إلا أن قوة الاقتصاد المصرى وكونه محصنا أمام الصدمات استطاع مواجهة صدمتين الأولى منها كانت بالتزامن أزمة الأسواق الناشئة فلم يشعر بها المواطن، والثانية خاصة بجائحة كورونا.

وأشار معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالي، إلى الإشادة التى أبرزها تقرير صندوق النقد الدولى والذى أكد فيه حكمة إدارة الملف الاقتصادى من جانب السلطات المصرية وما شهدته من تناغم فى السياسيات النقدية فضلا عن الإجراءات الاستباقية وتخفيض سعر الفائدة وتحفيز الاعمال والقدرة على التعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وشدد وزير المالية فى كلمته، على أن الاقتصاد المصرى أصبح قادر على أن يمتص الأزمات وأن يتعامل معها.

وتأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.