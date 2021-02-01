شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 1-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 1-2-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.91 جنيه للشراء، 52.04 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.93 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.534 اليوم في آسيا، بعد أن حقق مكسبا بنحو نصف بالمئة الأسبوع الماضي.

ويتحرك المؤشر ضمن نطاق محدود في الأسابيع الأخيرة إلى حد كبير، بعد أن صعد من أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا عند 89.206 في بدابة العام.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.77 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.91 جنيه للشراء.

52.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.69 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.91 جنيه للشراء.

52.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.95 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.96 جنيه للشراء.

52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.